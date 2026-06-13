Blod och svett i ”jätteklon” – firandet av Trumps 80-årsdag möts av motstånd

En enorm MMA-gala arrangeras på Vita husets södra gräsmatta på söndag, som en del av firandet av Donald Trumps 80-årsdag och USA:s 250-årsjubileum.

Förberedelserna har pågått under lång tid och de senaste veckorna har en arena, kallad ”Klon”, rests vid presidentens bostad. Arenan har formen av en åttakantig bur, är 27 meter hög, väger 600 ton och rymmer 4 000 åskådare, skriver The Guardian.

Donald Trump är ett stort fan av MMA, men enligt Wall Street Journal är galan också en politiskt laddad tillställning.

”För Trump är söndagen en chans att iscensätta ett spektakel som saknar motstycke i historien”, skriver Wall Street Journals Alex Leary.

Galan är också kontroversiell på grund av Trumps nära band till UFC-chefen Dana White. Bara i år har presidenten investerat miljontals dollar i UFC:s moderbolag, och Vita huset har dessutom ingått partnerskap med bolaget. Evenemanget har även försökt stoppas rättsligt, men bara några dagar före galan gav en federal domare grönt ljus för arrangemanget.