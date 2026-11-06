Bob Hund gör comeback – som djuphavspirater
I fjol tog Bob Hund avsked till fansen med en sista spelning. Men redan nu är rockbandet tillbaka – som djuphavspirater i Sveriges Radios julkalender, rapporterar TT.
”Djuphavsjul” handlar om Vallma och Alliot som lever i högteknologisk undervattensstad och tillsammans med en 230-åring ger sig ut för att hitta sin försvunna pappa. På färden möter de Bob Hunds pirater, som också framför nya versioner av sina egna låtar.
I de andra rollerna hörs bland annat Nekiri Edman Bolander, Leis Yasin, Ulla Skoog och Kristian Luuk.