Bob Hund med sångaren Thomas Öberg under den sista spelningen på Zinkensdamm i Stockholm 2025.

I fjol tog Bob Hund avsked till fansen med en sista spelning. Men redan nu är rockbandet tillbaka – som djuphavspirater i Sveriges Radios julkalender, rapporterar TT.

”Djuphavsjul” handlar om Vallma och Alliot som lever i högteknologisk undervattensstad och tillsammans med en 230-åring ger sig ut för att hitta sin försvunna pappa. På färden möter de Bob Hunds pirater, som också framför nya versioner av sina egna låtar.

I de andra rollerna hörs bland annat Nekiri Edman Bolander, Leis Yasin, Ulla Skoog och Kristian Luuk.