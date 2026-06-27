Boende tar strid mot gruva: ”Mobiliserar aktioner”
Aktionsgruppen Rädda Vättern tänker trappa upp sitt motstånd mot gruvplanerna i Norra Kärr utanför Gränna vid Vättern. Det rapporterar SR P4 Östergötland.
– Vi jobbar mycket juridiskt, men vi kommer också att mobilisera mer aktioner framöver för att få upp opinionen hos folk, säger Camilla Linusson på Rädda Vättern till kanalen.
Gruppen har under många år protesterat i inlagor och demonstrationer mot vad de anser är hot mot en av Sveriges största dricksvattentäkter.
Regeringen har utfärdat en så kallad bearbetningskoncession, alltså en rätt att undersöka området, till ett företag som planerar att utvinna sällsynta jordartsmetaller i området.
bakgrund
Gruvprojektet Norra Kärr
Wikipedia (sv)
Gruvprojektet Norra Kärr är ett projekt som syftar till att undersöka om Norra Kärr, 15 kilometer norr om Gränna i Jönköpings kommun och Ödeshögs kommun, är en lämplig plats för brytning av vissa sällsynta jordartsmetaller, så kallade REE (Rare earth elements), vilket genomförda undersökningar antyder. Platsen är känd för att ha många ovanliga mineral och Norra Kärr är typlokal för fluoro-leakeit NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2. Fyndigheten består av en spricka i urberget, som för omkring 1 545 miljoner år sedan fyllts med en nefelinsyenitisk alkalibergart. Huvudsakligen består formationen av grännait, som innehåller mineralen eudialyt och katapleiit. Andra bergarter i formationen innehåller bland annat alkaliamfibol, någon gång tillsammans med alkalipyroxen.
Norra Kärr ligger 15 kilometer norr om Gränna
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