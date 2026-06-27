Boende tar strid mot gruva: ”Mobiliserar aktioner”

Aktionsgruppen Rädda Vättern tänker trappa upp sitt motstånd mot gruvplanerna i Norra Kärr utanför Gränna vid Vättern. Det rapporterar SR P4 Östergötland.

– Vi jobbar mycket juridiskt, men vi kommer också att mobilisera mer aktioner framöver för att få upp opinionen hos folk, säger Camilla Linusson på Rädda Vättern till kanalen.

Gruppen har under många år protesterat i inlagor och demonstrationer mot vad de anser är hot mot en av Sveriges största dricksvattentäkter.

Regeringen har utfärdat en så kallad bearbetningskoncession, alltså en rätt att undersöka området, till ett företag som planerar att utvinna sällsynta jordartsmetaller i området.