Lind (MP) om gruvplanerna: ”Väldigt oroväckande”

Miljöpartiets språkrör Amanda Lind kritiserar regeringen för att ha gett tillstånd för förstudier om utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Jönköpings kommun.

”Det här är väldigt oroväckande. Genom att ta nästa steg för en gruva i Norra Kärr verkar regeringen vara beredd att ta stora risker med dricksvattentäkterna i Vättern”, skriver Amanda Lind i ett mejl till Omni.

Enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kan den planerade gruvan tillgodose en stor del av Sveriges och EU:s behov, enligt TT.

Det utfärdade tillståndet är en så kallad bearbetningskoncession, alltså en rätt att undersöka området för att sedan ansöka om miljötillstånd.