Lind (MP) om gruvplanerna: ”Väldigt oroväckande”
Miljöpartiets språkrör Amanda Lind kritiserar regeringen för att ha gett tillstånd för förstudier om utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Jönköpings kommun.
”Det här är väldigt oroväckande. Genom att ta nästa steg för en gruva i Norra Kärr verkar regeringen vara beredd att ta stora risker med dricksvattentäkterna i Vättern”, skriver Amanda Lind i ett mejl till Omni.
Enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kan den planerade gruvan tillgodose en stor del av Sveriges och EU:s behov, enligt TT.
Det utfärdade tillståndet är en så kallad bearbetningskoncession, alltså en rätt att undersöka området för att sedan ansöka om miljötillstånd.
bakgrund
Gruvprojektet Norra Kärr
Wikipedia (sv)
Gruvprojektet Norra Kärr är ett projekt som syftar till att undersöka om Norra Kärr, 15 kilometer norr om Gränna i Jönköpings kommun och Ödeshögs kommun, är en lämplig plats för brytning av vissa sällsynta jordartsmetaller, så kallade REE (Rare earth elements), vilket genomförda undersökningar antyder. Platsen är känd för att ha många ovanliga mineral och Norra Kärr är typlokal för fluoro-leakeit NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2. Fyndigheten består av en spricka i urberget, som för omkring 1 545 miljoner år sedan fyllts med en nefelinsyenitisk alkalibergart. Huvudsakligen består formationen av grännait, som innehåller mineralen eudialyt och katapleiit. Andra bergarter i formationen innehåller bland annat alkaliamfibol, någon gång tillsammans med alkalipyroxen.
Norra Kärr ligger 15 kilometer norr om Gränna
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