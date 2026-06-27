Dousa (M) svarar Lind: ”Inte så miljömedvetet”

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) slår tillbaka mot Miljöpartiets språkrör Amanda Lind efter att hon kritiserat gruvplanerna i Norra Kärr.

”Miljöpartiet vill hellre att vi är beroende av Kina. Dumt. Farligt. Och inte särskilt miljömedvetet”, skriver han i en kommentar till Omni.

Regeringen har gett tillstånd till förstudier om utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr i Jönköpings kommun. Både Amanda Lind och aktivister från trakten har farhågor om att det kan påverka dricksvattentäkterna i Vättern.