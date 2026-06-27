Dousa (M) svarar Lind: ”Inte så miljömedvetet”
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) slår tillbaka mot Miljöpartiets språkrör Amanda Lind efter att hon kritiserat gruvplanerna i Norra Kärr.
”Miljöpartiet vill hellre att vi är beroende av Kina. Dumt. Farligt. Och inte särskilt miljömedvetet”, skriver han i en kommentar till Omni.
Regeringen har gett tillstånd till förstudier om utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr i Jönköpings kommun. Både Amanda Lind och aktivister från trakten har farhågor om att det kan påverka dricksvattentäkterna i Vättern.
bakgrund
Gruvprojektet Norra Kärr
Wikipedia (sv)
Gruvprojektet Norra Kärr är ett projekt som syftar till att undersöka om Norra Kärr, 15 kilometer norr om Gränna i Jönköpings kommun och Ödeshögs kommun, är en lämplig plats för brytning av vissa sällsynta jordartsmetaller, så kallade REE (Rare earth elements), vilket genomförda undersökningar antyder. Platsen är känd för att ha många ovanliga mineral och Norra Kärr är typlokal för fluoro-leakeit NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2. Fyndigheten består av en spricka i urberget, som för omkring 1 545 miljoner år sedan fyllts med en nefelinsyenitisk alkalibergart. Huvudsakligen består formationen av grännait, som innehåller mineralen eudialyt och katapleiit. Andra bergarter i formationen innehåller bland annat alkaliamfibol, någon gång tillsammans med alkalipyroxen.
Norra Kärr ligger 15 kilometer norr om Gränna
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