Artisten Bonnie Tyler väckt ur sin koma
Sångerskan Bonnie Tyler har blivit väckt ur en konstgjord koma, rapporterar tyska Bild. Men hennes tillstånd är fortfarande allvarligt, uppger hennes management för tidningen.
”Även om hennes tillstånd förbättras är återhämtningsprocessen långsam”, heter det i uttalandet.
I början av maj sövdes hon ner efter komplikationer i samband med en tarmoperation. Hon vårdas på sjukhus i portugisiska Faro och läkarna bedömer att hon kan bli återställd.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen