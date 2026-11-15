Boqvist glänste när Devils tog sjunde segern på åtta matcher
New Jersey Devils fortsätter att imponera i NHL. I natt besegrade laget Washington Capitals med 7–4 och tog därmed sin sjunde seger på åtta matcher.
Svenske Jesper Boqvist stod för ett mål och två assist, medan målvakten Connor Hellebuyck räddade 43 skott.
– Vissa segrar är inte vackra. Det här var en sådan, men vi hittade ett sätt att vinna och det är allt som räknas, säger lagkaptenen Nico Hischier till NHL.com.
Hellebuyck har nu vunnit samtliga sju matcher sedan flytten från Winnipeg i oktober. Jesper Bratt förlängde sin poängsvit till åtta matcher.
Nattens NHL-resultat
Maple Leafs 0–1 Oilers
Lightning 0–2 Red Wings
Penguins 1–4 Senators
Capitals 4–7 Devils
Canadiens 1–4 Avalanche
Blues 1–4 Panthers
Blue Jackets 3–4 Flyers
Bruins 2–6 Wild
Stars 2–0 Sabres
Mammoth 5–5 Sharks (pågår)
Kings 0–1 Flames (pågår)
Ducks 2–5 Islanders (pågår)