New Jersey Devils fortsätter att imponera i NHL. I natt besegrade laget Washington Capitals med 7–4 och tog därmed sin sjunde seger på åtta matcher.

Svenske Jesper Boqvist stod för ett mål och två assist, medan målvakten Connor Hellebuyck räddade 43 skott.

– Vissa segrar är inte vackra. Det här var en sådan, men vi hittade ett sätt att vinna och det är allt som räknas, säger lagkaptenen Nico Hischier till NHL.com.

Hellebuyck har nu vunnit samtliga sju matcher sedan flytten från Winnipeg i oktober. Jesper Bratt förlängde sin poängsvit till åtta matcher.