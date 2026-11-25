En borgerlig fyrpartiregering som leds av Ulf Kristersson måste ha ett samarbete med Sverigedemokraterna. Det skriver Anders Borg, tidigare moderat finansminister, i ett inlägg på Facebook.

Ulf Kristersson har öppnat för att förändra regeringsarbetet om han blir vald till statsminister, till exempel genom att låta större delar av budgetprocessen ske i riksdagens utskott. Men ett sådant arbetssätt riskerar att leda till tidspress och kortsiktiga beslut, skriver Borg.

”Ett organiserat samarbete, där SD ingår, som bygger på ett gemensamt budgetarbete, är ett nödvändigt villkor för en stark regering.”