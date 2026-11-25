Ulf Kristerssons erbjudande till Centerpartiet om att stötta honom som statsminister imponerar inte på S-toppen Anders Ygeman.

I en intervju med Aftonbladet kallar han dokumentet ”blekt” och tillägger att förslaget gör Jimmie Åkesson till ”kung i riksdagen”.

Han är också kritisk till omfånget. Medan S erbjudande till C var runt 15 A4-sidor är M:s motsvarighet en handfull, skriver SVT Nyheter.

– Det går inte att regera Sverige på en servettskiss och falska förhoppningar, säger Ygeman.