Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet uttrycker alla på olika sätt att Vänsterpartiet tackat nej till inbjudningar att förhandla, skriver Aftonbladet.

S-ledaren Magdalena Andersson säger att Nooshi Dadgostar tackade nej till flera inbjudningar på måndagen, MP-språkröret Daniel Helldén säger att det var V som inte ”bjöd upp”.

C:s Elisabeth Thand Ringqvist är av samma uppfattning.

– Jag vet att jag har varit på varje möte som Andersson har kallat till, det har inte Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet håller inte med alls. Redan på tisdagens pressträff sa Nooshi Dadgostar att de inte bjöds in till några förhandlingar på måndagen, och partiets pressavdelning ger ett liknande besked.

”Vi har deltagit på de förhandlingar vi bjudits in på”