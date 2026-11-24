Centerpartiet hade aldrig satt sig i regeringsförhandlingar med Vänsterpartiet innan valet. Det säger S-ledaren Magdalena Andersson på en fråga om vilket ansvar hon själv har för att de rödgröna samtalen nu har strandat.

Efter dagens talmansrunda sa Nooshi Dadgostar att Magdalena Andersson ”kanske inte” har visat det ledarskap som hade behövts. S-ledaren menar att det inte hade varit möjligt att gå till val på annat sätt, eftersom Centerpartiet allra helst ville se en mittenregering.

– Det är en fantasi som inte är förankrad i verkligheten, det hade aldrig gått.

Andersson kritiserar Vänsterpartiet som hon menar ”inte har rört sig en millimeter” sedan valdagen.

V förnekar Anderssons uttalanden om att partiet tackat nej till inbjudningar att förandla.