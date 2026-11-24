Om en borgerlig regering kan tillträda så blir det inte tal om ett ”Tidö 2.0”, säger justitieminister Gunnar Strömmer i SVT:s Aktuellt.

Strömmer tror att M, L, KD och C kan enas om vad nästa mandatperiod ska handla om, och säger att andra frågor är prioriterade nu jämfört med när M, L och KD slöt Tidöavtalet med Sverigedemokraterna.

– Fyra borgerliga partier är någonting annat och starten på någonting nytt.

På frågan om hur en sådan minoritetsregering skulle lyckas få igenom sin politik så säger han att det finns möjligheter att få stöd från olika håll i olika frågor, eller att nå breda blocköverskridande överenskommelser. Han vill i nuläget inte svara på om partierna skulle budgetförhandla med Sverigedemokraterna.