Magdalena Andersson fortsätter att rikta skarp kritik mot Vänsterpartiet. I en intervju med SVT:s Morgonstudion ger S-ledaren V största skulden för de strandade rödgröna regeringsförhandlingarna.

– Vänsterpartiet har inte visat någon som helst vilja att komma överens om de inte får ministerposter.

Andersson berättar att hon i valrörelsen övervägde att varna för att en röst på Vänsterpartiet skulle kunna leda till en högerregering. Men hon valde att avstå för att ”det skulle låta för dumt”.

– Men tyvärr finns det en risk att det är precis så det blir nu. Och då är det klart att jag ångrar att jag inte sa det i valrörelsen.