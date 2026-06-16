Börje Ekholm lämnar vd-posten i Ericsson i höst

Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post i höst efter mer än nio år i rollen, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han slutar den 30 september och lämnar över till Per Narvinger, som i dag är affärsområdeschef för nätverkssegmentet.

Ekholm stannar kvar i bolaget som senior rådgivare till den nya vd:n fram till nästa sommar.

– Med Per Narvinger som vd kommer Ericsson att ha rätt ledare på plats för att fortsätta utveckla det här enastående företaget, säger Börje Ekholm i pressmeddelandet.