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Ericssons vd Börje Ekholm. Arkivbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ericssons framtid

Börje Ekholm lämnar vd-posten i Ericsson i höst

Av Andreas Victorzon
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Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post i höst efter mer än nio år i rollen, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han slutar den 30 september och lämnar över till Per Narvinger, som i dag är affärsområdeschef för nätverkssegmentet.

Ekholm stannar kvar i bolaget som senior rådgivare till den nya vd:n fram till nästa sommar.

– Med Per Narvinger som vd kommer Ericsson att ha rätt ledare på plats för att fortsätta utveckla det här enastående företaget, säger Börje Ekholm i pressmeddelandet.

Ekholm: När jag tog över som vd 2017 befann sig företaget i stark motvind
pressmeddelande · mfn.se
Ericssons vd blir kvar som rådgivare till 15 juni nästa år
TT
Ericssons aktie har gett en total avkastning på 181 procent under Ekholms tid
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Ericssons framtidEricssonBörje EkholmJan Carlson