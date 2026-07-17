Branden i Drammen är den värsta på 100 år

Storbranden i Drammen är den värsta i Norge på över 100 år. Det säger brandexperten Ruben Dobler Strand till VG.

– Vi måste sannolikt gå tillbaka mer än 100 år för att hitta en brand av den här omfattningen, säger han.

Branden är också den mest omfattande där bostäder gått förlorade i modern norsk historia.

Över 100 byggnader har förstörts sedan branden bröt ut vid 15.30-tiden.

Branden i Lærdal 2014, där 60 byggnader skadades och 42 totalförstördes, har hittills betraktats som Norges mest förödande brand sedan andra världskriget. Branden i Drammen har nu överträffat den.