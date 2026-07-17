Helikoptrarna tvingas avbryta – branden är utom kontroll

Över 100 brandmän har satts in och sex helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen, som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen.

Det som började med en övertänd bostad hade fem timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt, och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser.

– Vi kommer sannolikt inte att kunna meddela att branden är under kontroll förrän långt in på morgondagen, säger polisens insatsledare Frode Presthus till pressen.

Samtidigt finns en oro för att branden ska blossa upp på fler platser. Presthus hoppas att det regn som väntas under natten ska underlätta släckningsarbetet och håller tummarna för svaga vindar, skriver Dagbladet.

Men även när branden väl är under kontroll väntas släckningsarbetet pågå i flera dagar, säger vakthavande befäl vid larmcentralen Sør-Øst till TV2.