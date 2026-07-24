Brandutsatta fransmän kan tvingas evakuera med båt

Eldsvådan är kraftig och har utvecklats stort på två dygn.

Franska myndigheter förbereder en massevakuering med båt, ifall storbranden i Gironde skulle sprida sig söderut, skriver DN och BBC.

Tiotusentals personer befinner sig på halvön Cap Ferret i sydvästra Frankrike, människor som riskerar att bli avskurna från fastlandet.

I morse gick staden Lège-Cap Ferret ut till sina invånare och bad dem att evakuera ”omedelbart”, skriver Bloomberg.

– Torsdagen var en svår dag, fredagen kommer bli ännu mer utmanande, säger insatsledare Marc Vermeulen, enligt Le Monde.