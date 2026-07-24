Brandutsatta fransmän kan tvingas evakuera med båt
Franska myndigheter förbereder en massevakuering med båt, ifall storbranden i Gironde skulle sprida sig söderut, skriver DN och BBC.
Tiotusentals personer befinner sig på halvön Cap Ferret i sydvästra Frankrike, människor som riskerar att bli avskurna från fastlandet.
I morse gick staden Lège-Cap Ferret ut till sina invånare och bad dem att evakuera ”omedelbart”, skriver Bloomberg.
– Torsdagen var en svår dag, fredagen kommer bli ännu mer utmanande, säger insatsledare Marc Vermeulen, enligt Le Monde.
Cap-Ferret, Frankrike
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen