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Eldsvådan är kraftig och har utvecklats stort på två dygn. (Caroline Blumberg /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Brandutsatta fransmän kan tvingas evakuera med båt

Av Daniel Persson
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Franska myndigheter förbereder en massevakuering med båt, ifall storbranden i Gironde skulle sprida sig söderut, skriver DN och BBC.

Tiotusentals personer befinner sig på halvön Cap Ferret i sydvästra Frankrike, människor som riskerar att bli avskurna från fastlandet.

I morse gick staden Lège-Cap Ferret ut till sina invånare och bad dem att evakuera ”omedelbart”, skriver Bloomberg.

– Torsdagen var en svår dag, fredagen kommer bli ännu mer utmanande, säger insatsledare Marc Vermeulen, enligt Le Monde.

Cap-Ferret, Frankrike

karta
Boende i närheten har packat sina väskor i väntan på instruktioner
TT
Branden bekämpas i över 30-gradig värme (på franska)
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Eldsvådan har redan förstört 4 800 hektar (på franska)
www.sudouest.fr
Eldsvådan började i tisdags
BBC
Hundratals uppges redan ha flytt med båt
BBC
Frankrike har bett om internationell hjälp för att bekämpa storbranden
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