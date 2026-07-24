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Skogsarbetare tar en paus i kampen mot skogsbränderna i regionen Guadalajara i Spanien. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Nödläge i Spanien: ”Bortom vår förmåga att släcka”

Av Tor Gasslander
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Spanien har utlyst nationellt nödläge till följd av de tre okontrollerade skogsbränder som rasar i landet, skriver Libertad.

Madrids kommun skriver i ett uttalande att bränderna är ”bortom vår förmåga att släcka”. Över 10 000 människor har evakuerats i området.

Spanien har begärt EU-hjälp för att kunna begränsa spridningen.

”Regeringen har mobiliserat alla resurser för att kunna stoppa de fruktansvärda bränderna”, skriver statsminister Pedro Sánchez på X.

Nödläget har begärts av Madrids borgmästare (spanska)
www.libertaddigital.com
Förutom kring Madrid rasar bränder även i regionen Ávila
Aftonbladet
Skogsbränder härjar även i Frankrike och Italien
radio · Sveriges Radio
Pedro Sánchez på X
x.com
Förändrat klimat har ökat risken för stora skogsbränder
video · www.france24.com
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