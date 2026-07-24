Nödläge i Spanien: ”Bortom vår förmåga att släcka”

Skogsarbetare tar en paus i kampen mot skogsbränderna i regionen Guadalajara i Spanien.

Spanien har utlyst nationellt nödläge till följd av de tre okontrollerade skogsbränder som rasar i landet, skriver Libertad.

Madrids kommun skriver i ett uttalande att bränderna är ”bortom vår förmåga att släcka”. Över 10 000 människor har evakuerats i området.

Spanien har begärt EU-hjälp för att kunna begränsa spridningen.

”Regeringen har mobiliserat alla resurser för att kunna stoppa de fruktansvärda bränderna”, skriver statsminister Pedro Sánchez på X.