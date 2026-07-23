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Ett flygplan släpper vatten över regionen Lège-Cap-Ferret. (Caroline Blumberg /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Tusentals turister evakueras från fransk storbrand

Av Hedda Hallsenius
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Över 20 000 personer evakueras undan en ”särskilt intensiv” skogsbrand som just nu rasar i sydvästra Frankrike. Bland dem finns tusentals turister som tvingats fly campingplatser och semesterboenden, rapporterar flera medier.

– Polisen kom och bankade på dörren. Det är läskigt och svårt att ta in, säger Patrick Martineau som evakuerades från byn Le Porge, till The Guardian.

Svenska Sofia Krigsman befinner sig ungefär en halvtimmes bilfärd från branden i Gironde. Hon har ännu inte behövt evakuera, men följer nyhetssändningarna noga.

– Det är förfärligt att se så omfattande skador på naturen, säger hon till TT.

Omkring 700 brandmän och fyra vattenplan försöker få branden under kontroll.

– Arbetet var obevekligt hela natten. I nuläget hanterar vi en brand som är oförutsägbar, så vi kan inte sänka vår gard, säger Marc Vermeulen, brandchef i Gironde, till BBC.

Sylvie från Paris: ”En granne sa åt oss att packa ihop våra saker – för vi kommer att evakueras i natt”
www.theguardian.com
Stora skogsbränder rasar även i Italien och Spanien
TT
Branden har förstört 2 400 hektar mark på mindre än 24 timmar – ingen har rapporterats skadad
BBC
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