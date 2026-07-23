Tusentals turister evakueras från fransk storbrand

Över 20 000 personer evakueras undan en ”särskilt intensiv” skogsbrand som just nu rasar i sydvästra Frankrike. Bland dem finns tusentals turister som tvingats fly campingplatser och semesterboenden, rapporterar flera medier.

– Polisen kom och bankade på dörren. Det är läskigt och svårt att ta in, säger Patrick Martineau som evakuerades från byn Le Porge, till The Guardian.

Svenska Sofia Krigsman befinner sig ungefär en halvtimmes bilfärd från branden i Gironde. Hon har ännu inte behövt evakuera, men följer nyhetssändningarna noga.

– Det är förfärligt att se så omfattande skador på naturen, säger hon till TT.

Omkring 700 brandmän och fyra vattenplan försöker få branden under kontroll.

– Arbetet var obevekligt hela natten. I nuläget hanterar vi en brand som är oförutsägbar, så vi kan inte sänka vår gard, säger Marc Vermeulen, brandchef i Gironde, till BBC.