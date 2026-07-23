Skogsbränderna fortsätter – tusentals tvingas fly

Skogsvaktare tar en kort paus innan de ska fortsätta bekämpa bränder. Fotograferade i spanska Guadalajara under onsdagen.

De våldsamma skogsbränderna i Frankrike, Spanien och Italien har tvingat ytterligare tusentals människor på flykt, rapporterar TT.

Under natten till torsdagen meddelade franska myndigheter att 7 000 personer i den sydvästra delen av landet hade evakuerats. På onsdagen hade en skogsbrand i centrala Spanien – som beskrivs som den näst värsta i landets historia – ödelagt över 32 000 hektar mark.

Samtidigt varnar myndigheter i såväl Storbritannien som Grekland för extrem torka och väldigt hög brandrisk.

De senaste dagarna har minst tre brandmän dött under kampen mot skogsbränderna, enligt France 24.