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Skogsvaktare tar en kort paus innan de ska fortsätta bekämpa bränder. Fotograferade i spanska Guadalajara under onsdagen. (Manu Fernandez/AP/TT)
Extremvädret i Europa

Skogsbränderna fortsätter – tusentals tvingas fly

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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De våldsamma skogsbränderna i Frankrike, Spanien och Italien har tvingat ytterligare tusentals människor på flykt, rapporterar TT.

Under natten till torsdagen meddelade franska myndigheter att 7 000 personer i den sydvästra delen av landet hade evakuerats. På onsdagen hade en skogsbrand i centrala Spanien – som beskrivs som den näst värsta i landets historia – ödelagt över 32 000 hektar mark.

Samtidigt varnar myndigheter i såväl Storbritannien som Grekland för extrem torka och väldigt hög brandrisk.

De senaste dagarna har minst tre brandmän dött under kampen mot skogsbränderna, enligt France 24.

Campinganläggningar utrymdes i Frankrike
TT
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www.france24.com
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apnews.com
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