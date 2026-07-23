Lorenza Benitez, 77, flydde sin bergsby – bor i ett gym: ”Allt har brunnit upp”
Bränderna i Guadalajara har ödelagt 32 000 hektar mark samtidigt som omkring 1 200 människor har evakuerats från ett 30-tal byar i den spanska provinsen.
En av dem är 77-åriga Lorenza Benitez, som lämnade bergsbyn Bustares i helgen när lågorna kom för nära. Hon bor nu i ett gym fem mil söder om sin hemstad, ihop med 75 andra evakuerade människor.
– Mitt Bustares, allt runt omkring, hela naturen … allt har brunnit upp. Det är väldigt svårt, väldigt smärtsamt, säger hon till AFP.
Under dagen väntas temperaturen stiga till som mest 37 grader i regionen, vilket enligt Reuters ligger drygt 6 grader över det historiska snittet.
Bustares
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