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Helikopter som bekämpar bränderna i Guadalajara under onsdagen. (Manu Fernandez/AP/TT)
Extremvädret i Europa

Lorenza Benitez, 77, flydde sin bergsby – bor i ett gym: ”Allt har brunnit upp”

Av Tomas Ekelund
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Bränderna i Guadalajara har ödelagt 32 000 hektar mark samtidigt som omkring 1 200 människor har evakuerats från ett 30-tal byar i den spanska provinsen.

En av dem är 77-åriga Lorenza Benitez, som lämnade bergsbyn Bustares i helgen när lågorna kom för nära. Hon bor nu i ett gym fem mil söder om sin hemstad, ihop med 75 andra evakuerade människor.

– Mitt Bustares, allt runt omkring, hela naturen … allt har brunnit upp. Det är väldigt svårt, väldigt smärtsamt, säger hon till AFP.

Under dagen väntas temperaturen stiga till som mest 37 grader i regionen, vilket enligt Reuters ligger drygt 6 grader över det historiska snittet.

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Bustares

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