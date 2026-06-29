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Gopros vd och grundare Nick Woodman kastade ceremoniellt en baseball vid en match i samband med bolagets börsnotering på Nasdaq. Arkivbild. (Gregory Bull / AP)
Chipkampen

Bristen på minneschip hotar slå ut mindre spelare

Av Andreas Victorzon
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Medan Apple och Microsoft höjer priserna riskerar många mindre konsumentelektronikbolag att få lägga ner verksamheten när kostnaderna för minneschip skjuter i höjden, skriver CNBC.

Mono Technologies kostnader för minnen till sina utvecklingskit för routrar har ökat från 35 till 300 dollar på ett par år. Nu står vd:n Tomaz Zaman i valet och kvalet mellan att höja priset med över 30 procent eller bygga en ny modell med 75 procent mindre minne, säger han till kanalen.

Actionkameratillverkaren Gopro varnade nyligen för att bolaget kan få lägga ner efter att minneskostnaderna ökat med mellan 80 och 115 procent.

Högtalartillverkaren Sonos marginaler pressas också
CNBC

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