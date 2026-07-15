Bristerna på puben liknar andra bränder: ”Lär oss inte”

En utredare undersöker taket i den brandhärjade puben i Bangkok.

Blockerade nödutgångar, brandfarligt skum i taket och inga sprinklers. Det är några av bristerna som framkommit efter pubbranden i Bangkok som hittills krävt 32 liv, skriver New York Times.

Det är fortfarande inte fastställt vad som orsakade branden men bristerna i lokalen påminner om andra dödliga eldsvådor på nattklubbar och barer runt om i världen. Senast på nyårsafton i den schweiziska alpbyn Crans-Montana där brandfarligt skum i taket bidrog till ett våldsamt brandförlopp.

– Lärdomarna från de här bränderna borde tas till vara, men det sker inte, säger brandutredaren Richard Meier.

Överlevare har vittnat om att ölbackar och bord stod i vägen för nödutgångarna och att lokalen var ”som en labyrint”.