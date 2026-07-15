ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En utredare undersöker taket i den brandhärjade puben i Bangkok. (AP/TT)
Pubbranden i Bangkok

Bristerna på puben liknar andra bränder: ”Lär oss inte”

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Blockerade nödutgångar, brandfarligt skum i taket och inga sprinklers. Det är några av bristerna som framkommit efter pubbranden i Bangkok som hittills krävt 32 liv, skriver New York Times.

Det är fortfarande inte fastställt vad som orsakade branden men bristerna i lokalen påminner om andra dödliga eldsvådor på nattklubbar och barer runt om i världen. Senast på nyårsafton i den schweiziska alpbyn Crans-Montana där brandfarligt skum i taket bidrog till ett våldsamt brandförlopp.

– Lärdomarna från de här bränderna borde tas till vara, men det sker inte, säger brandutredaren Richard Meier.

Överlevare har vittnat om att ölbackar och bord stod i vägen för nödutgångarna och att lokalen var ”som en labyrint”.

Över 20 personer är fortfarande allvarligt skadade
NY Times  · Ofta betalvägg
Thailands premiärminister har begärt en översyn av landets nöjeslokaler efter branden
www.bangkokpost.com
Dödssiffran har stigit till 32
AP  · Ofta betalvägg
Vittnen beskriver baren som en ”labyrint” med dåligt uppmärkta nödutgångar
BBC
Enligt en första bedömning orsakades branden av kortslutning i en luftkonditioneringsanläggning
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera av offren hittades på toaletterna i bakre delen av puben
AP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen