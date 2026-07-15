Dödssiffran stiger ytterligare – över 20 svårt skadade
Dödssiffran efter pubbranden i Bangkok i helgen har stigit till 32, efter att ytterligare två offer dött av sina skador på sjukhuset, skriver AP.
Över 70 personer är skadade, varav 24 är i kritiskt tillstånd, enligt lokala myndigheter.
Brandorsaken är fortfarande inte fastställd men antalet dödsoffer tros ha förvärrats av brister i lokalen – såsom blockerade nödutgångar och brandfarligt skum i taket.
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