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En anhörig hedrar ett av offren för branden. (Sakchai Lalit /AP/TT)
Pubbranden i Bangkok

Dödssiffran stiger ytterligare – över 20 svårt skadade

Av Emma Hedlin
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Dödssiffran efter pubbranden i Bangkok i helgen har stigit till 32, efter att ytterligare två offer dött av sina skador på sjukhuset, skriver AP.

Över 70 personer är skadade, varav 24 är i kritiskt tillstånd, enligt lokala myndigheter.

Brandorsaken är fortfarande inte fastställd men antalet dödsoffer tros ha förvärrats av brister i lokalen – såsom blockerade nödutgångar och brandfarligt skum i taket.

De flesta offer ska ha dött av att ha andats in rök
AP  · Ofta betalvägg
Branden påminner om andra dödliga eldsvådor på nattklubbar och barer
NY Times  · Ofta betalvägg
Thailands premiärminister har begärt en översyn av landets nöjeslokaler efter branden
www.bangkokpost.com
Vittnen beskriver baren som en ”labyrint” med dåligt uppmärkta nödutgångar
BBC
Enligt en första bedömning orsakades branden av kortslutning i en luftkonditioneringsanläggning
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera av offren hittades på toaletterna i bakre delen av puben
AP  · Ofta betalvägg
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