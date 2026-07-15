Dödssiffran stiger ytterligare – över 20 svårt skadade

En anhörig hedrar ett av offren för branden.

Dödssiffran efter pubbranden i Bangkok i helgen har stigit till 32, efter att ytterligare två offer dött av sina skador på sjukhuset, skriver AP.

Över 70 personer är skadade, varav 24 är i kritiskt tillstånd, enligt lokala myndigheter.

Brandorsaken är fortfarande inte fastställd men antalet dödsoffer tros ha förvärrats av brister i lokalen – såsom blockerade nödutgångar och brandfarligt skum i taket.