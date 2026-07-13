Vittnet slungades ut av explosionen: ”Alla sprang”

Skärmdump från ett videoklipp på branden som delats på Instagram / den brandhärjade lokalen

Överlevare från den våldsamma pubbranden i Thailands huvudstad Bangkok vittnar om kaos och panik inne i den fullpackade lokalen, skriver BBC.

När branden bröt ut stod det thailändska indiebandet Thotsakan på scen. Bandets keyboardist ska ha upptäckt branden och skrikit till publiken att lämna lokalen – men lågorna spred sig snabbt.

Thotsakans manager, Ice Athipat Wijarn, beskriver hur alla ”sprang och trängde ihop sig”. Själv kröp han mot utgången och slungades ut när en explosion inträffade.

Flera av bandmedlemmarna, inklusive keyboardisten, dog i branden. Totalt har 27 personer bekräftats omkomna och över 60 personer har skadats.