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Skärmdump från ett videoklipp på branden som delats på Instagram / den brandhärjade lokalen (@jackfanchan via AP / AP)
Pubbranden i Bangkok

Vittnet slungades ut av explosionen: ”Alla sprang”

Av Emma Hedlin
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Överlevare från den våldsamma pubbranden i Thailands huvudstad Bangkok vittnar om kaos och panik inne i den fullpackade lokalen, skriver BBC.

När branden bröt ut stod det thailändska indiebandet Thotsakan på scen. Bandets keyboardist ska ha upptäckt branden och skrikit till publiken att lämna lokalen – men lågorna spred sig snabbt.

Thotsakans manager, Ice Athipat Wijarn, beskriver hur alla ”sprang och trängde ihop sig”. Själv kröp han mot utgången och slungades ut när en explosion inträffade.

Flera av bandmedlemmarna, inklusive keyboardisten, dog i branden. Totalt har 27 personer bekräftats omkomna och över 60 personer har skadats.

Vittnen beskriver baren som en ”labyrint” med dåligt uppmärkta nödutgångar
BBC
Enligt en första bedömning orsakades branden av kortslutning i en luftkonditioneringsanläggning
Reuters  · Ofta betalvägg
Experten: ”Ett väldigt ovanligt brandförlopp”
Aftonbladet
Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar
radio+text · Sveriges Radio
En av de dödligaste bränderna i Thailand på senare år
www.theguardian.com
Flera av offren hittades på toaletterna i bakre delen av puben
AP  · Ofta betalvägg
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