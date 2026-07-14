Dödssiffran stiger till 30 efter branden i Bangkok

En sörjande kvinna utanför puben i Bangkok där en våldsam brand bröt ut natten till måndagen.

Antalet dödsoffer efter branden på en pub i Thailands huvudstad Bangkok har stigit till 30, skriver Bangkok Post.

Över 70 personer vårdas fortfarande på sjukhus, varav 24 är allvarligt skadade. 36 personer har fått lämna sjukhuset.

Utredarna försöker fortfarande ta reda på vad som orsakade branden. Många människor tros ha blivit instängda till följd av blockerade och dåligt utmärkta nödutgångar. Flera av dödsoffren hittades i närheten av toaletterna, i de bakre delarna av puben.

Branden bröt ut vid midnatt lokal tid natten till i går och är den dödligaste i Thailand på 17 år, skriver AP.