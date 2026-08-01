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Die Welt pratade om fynden i ett tv-inslag
KlimathotetExtremvädret i Europa

Bulgar hittade mammutben på Donaus botten

Av Samuel Inghammar
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Vid byn Rjachovo i norra Bulgarien upptäckte en boende i trakten några märkliga ben som blottades på flodbotten när vattenståndet i Donau sjunkit i sommar.

Det visade sig vara en underkäke, två betar och ett revben från en mammut, rapporterar flera medier.

Experter ska nu undersöka fyndet för att ta reda på mammutens ursprung och ålder.

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Nyheten kom tidigare i veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
Lågvattnet i Donau blottar mammutben i Bulgarien (tyska)
www.zeit.de
Tagesspiegel visar bilder från platsen (tyska) (kräver inlogg)
www.tagesspiegel.de
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