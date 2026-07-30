Efter Donau – Rhen sjunker till rekordnivåer

Sandbanker gör sig synliga i floden Rhen i tyska Düsseldorf.

Floden Donau har de lägsta vattennivåerna i modern tid. Nu följer även den andra stora europeiska floden Rhen, rapporterar AFP.

I de nederländska delarna av Rhen är vattennivåerna också rekordlåga, och myndigheterna varnar för att läget väntas förvärras i takt med den fortsatta torkan.

”Vid mätstationen i Lobith har Rhen aldrig tidigare varit så låg”, uppger landets infrastruktur- och vattenmyndighet.

Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli. Restriktioner har införts, vilket framför allt påverkar jordbruket. Vid vissa slussar tvingas fartyg dessutom vänta längre än vanligt för att minska utflödet av sötvatten till havet.