ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En skördetröska i Tyskland den 22 juli. (Matthias Schrader /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Skördeprognoser sänks efter extremvärmen

Av Adam Lindh
Publicerad:

Skördeprognoserna i EU för samtliga vår- och sommargrödor sänks till följd av den extrema värmen och den begränsade nederbörden. Det skriver EU-kommissionens forskningscentrum JRC i en ny rapport.

De största problemen väntas i västra och centrala Europa, där upprepade värmeböljor och långvarig torka har tömt marken på fukt och utsatt grödorna för kraftig värme- och vattenstress, skriver JRC.

Prognoserna har framför allt sänkts för majs och solrosor, där skördarna nu väntas bli 6–7 procent lägre.

”Prognoserna pekar på att det varma och torra vädret kommer att bestå i Västeuropa, vilket ökar risken för ytterligare skördeförluster”, skriver JRC.

Läs rapporten här
joint-research-centre.ec.europa.eu
Halva England befinner sig samtidigt i torka
Sky News
Att skörda i torka ökar risken för bränder (10 juli)
BBC
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen