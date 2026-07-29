Skördeprognoser sänks efter extremvärmen

En skördetröska i Tyskland den 22 juli.

Skördeprognoserna i EU för samtliga vår- och sommargrödor sänks till följd av den extrema värmen och den begränsade nederbörden. Det skriver EU-kommissionens forskningscentrum JRC i en ny rapport.

De största problemen väntas i västra och centrala Europa, där upprepade värmeböljor och långvarig torka har tömt marken på fukt och utsatt grödorna för kraftig värme- och vattenstress, skriver JRC.

Prognoserna har framför allt sänkts för majs och solrosor, där skördarna nu väntas bli 6–7 procent lägre.

”Prognoserna pekar på att det varma och torra vädret kommer att bestå i Västeuropa, vilket ökar risken för ytterligare skördeförluster”, skriver JRC.