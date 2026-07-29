Halva England i torka – juli kan slå rekord

Halva England är nu drabbat av torka efter en sommar med rekordlite nederbörd, rapporterar Sky News med hänvisning till den brittiska miljömyndigheten.

Juli väntas bli en av de torraste månaderna som uppmätts, samtidigt som Wales ser ut att få sin torraste juli på 190 år. Temperaturen har dessutom legat omkring tre grader över det normala.

Det torra och varma vädret har kraftigt ökat risken för skogs- och markbränder, men påverkar också jordbruket. I ett inslag i BBC Breakfast besöks en gård som under onsdagen förberedde den tidigaste veteskörden på 50 år.

Samtidigt innebär de uttorkade fälten nya risker för lantbrukarna. En enda gnista från en flinta kan räcka för att sätta eld på den torra marken, sa lantbrukaren John Sheppard till BBC tidigare i juli.