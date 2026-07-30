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Kärnkraftverket Paks. (Daniel Kiss /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Donau tvingar Ungern att totalstoppa kärnkraftverk – varnar för energikris

Av Adam Lindh
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Ungern ska stänga kärnkraftverket Paks vid floden Donau, uppger premiärminister Péter Magyar på Facebook.

– För första gången på 44 år kommer hela kärnkraftverket Paks att stängas ner, skriver han.

Bakgrunden är de historiskt låga vattennivåerna i Donau, som redan under onsdagen tvingade fram ett stopp för en av reaktorerna.

Magyar uppmanar samtidigt hushåll och industrier att minska sin energiförbrukning för att undvika en energikris, som enligt honom kan uppstå redan på måndag.

Nedstängningen kan ske redan under torsdagen, men väntas enligt Magyar troligen genomföras på fredagen.

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Péter Magyar på facebook
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