”Exceptionellt allvarlig” torka pågår i England

En bro över en reservoar i Derbyshire i England under förra sommarens torka. Arkivbild.

England, som annars har ett mycket blött och regnigt rykte, genomgår just nu en ”exceptionellt allvarlig” torka, meddelar landets miljömyndighet enligt CNN.

Kombinationen av höga temperaturer och lite nederbörd har lett till torka i de centrala, södra och östra delarna av landet.

– Vi använder just nu vatten snabbare än naturen kan fylla på det. Det är en exceptionellt allvarlig situation som kommer att ha långtgående konsekvenser för vår miljö, djur- och växtliv och ekonomi, säger Helen Wakeham, chef för vattenenheten på miljömyndigheten.

Bara sju procent av den normala regnmängden så här års har fallit i England. Landets floder har vattennivåer på 78 procent under det normala.