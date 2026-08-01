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Ett fartyg på Rhen i mitten av juli. (Michael Probst /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Låga vattenståndet kan få ekonomiska följder

Av Samuel Inghammar
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För tredje gången på ett decennium är vattennivåerna i flera av de stora europeiska floderna extremt låga.

I flera fall är floderna viktiga för den ekonomiska infrastrukturen. Bland annat för frakt.

– Det stora i volym är råvaror, olja, järnmalm, kol, spannmål, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet till TT.

Tyska Die Welt har gjort en sammanställning över vad effekterna blir ur ett tyskt perspektiv. Enligt experternas bedömning slår det först mot branscher som är beroende av stora mängder råvaror eller insatsvaror, som kemi- och stålindustrin.

– Där kan bortfallet av Rhentransporterna bara i mycket begränsad utsträckning kompenseras på kort sikt, säger Thilo Schaefer från IW-institutet för tysk ekonomi.

En beräkning som Die Welt hänvisar till pekar på att lågvattnet kan dämpa tyska BNP:t mellan juli och september med mellan 0,1 och 0,2 procent.

Omni förklararEuropas floder torkar – atmosfären ”dricker upp” vattnet

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Sjöfarten kör så länge det är fysiskt och säkert möjligt (tyska)
www.welt.de
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TT
Lågvattnet i Donau blottar mammutben i Bulgarien
www.zeit.de
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