Burnham besegrade en utklädd räv och en soptunna

Borgmästaren Andy Burnham besegrade inte bara Reform UK:s Robert Kenyon i nattens fyllnadsval. Han sopade också banan med ”Count Binface” och en man utklädd till en räv, enligt brittiska medier.

Storbritannien har en lång tradition av kandidater som ställer upp i val inte så mycket för att de hoppas på att vinna, utan för att väcka uppmärksamhet för sina hjärtefrågor eller sig själva. Det anses ofta göras bäst med en lustig dräkt.

Enligt lokaltidningen Wigan Today heter räven till exempel egentligen Rob Pownall, och ställde upp för att väcka uppmärksamhet kring frågan om rävjakt, som han är mycket kritisk mot. Pownall berättar själv på sin blogg att han tidigare kandiderat i Skottland – då utklädd till jätte.

Count Binface är egentligen en komiker vid namn Jonathan David Harvey. I tidigare val har han kampanjat bland annat för att förstatliga modelljärnvägarna. I fyllnadsvalet i Manchester var en av hjärtefrågorna att sätta ett tak på kebabpriset i staden på två pund.

– Jag hade blivit glad om jag fick en enda röst, sa han till Sky News strax innan valet.