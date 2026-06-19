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Lord Binface, Andy Burnham och Rob Pownall i rävdräkt. (Jon Super /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Burnham besegrade en utklädd räv och en soptunna

Av Tor Gasslander
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Borgmästaren Andy Burnham besegrade inte bara Reform UK:s Robert Kenyon i nattens fyllnadsval. Han sopade också banan med ”Count Binface” och en man utklädd till en räv, enligt brittiska medier.

Storbritannien har en lång tradition av kandidater som ställer upp i val inte så mycket för att de hoppas på att vinna, utan för att väcka uppmärksamhet för sina hjärtefrågor eller sig själva. Det anses ofta göras bäst med en lustig dräkt.

Enligt lokaltidningen Wigan Today heter räven till exempel egentligen Rob Pownall, och ställde upp för att väcka uppmärksamhet kring frågan om rävjakt, som han är mycket kritisk mot. Pownall berättar själv på sin blogg att han tidigare kandiderat i Skottland – då utklädd till jätte.

Count Binface är egentligen en komiker vid namn Jonathan David Harvey. I tidigare val har han kampanjat bland annat för att förstatliga modelljärnvägarna. I fyllnadsvalet i Manchester var en av hjärtefrågorna att sätta ett tak på kebabpriset i staden på två pund.

– Jag hade blivit glad om jag fick en enda röst, sa han till Sky News strax innan valet.

”Bara i Storbritannien”, sammanfattar Manchester Evening Times på Facebook
Facebook
Count Binface gick tidigare under namnet ”Lord Buckethead”
”Det här kanske ser löjligt ut, men det är inget kul med att djur lemlästas för nöjes skull”
www.wigantoday.net
Rob Pownall: Därför klär jag ut mig till en räv i slips
blogg · protectthewild.substack.com
bakgrund
 
Count Binface
Wikipedia (en)
Jonathan David Harvey, also known as Count Binface, is a British comedian and perennial candidate. As Binface, an "independent space warrior" who wears a large bin-shaped helmet, Harvey stood as a candidate in the Uxbridge and South Ruislip constituency at the 2019 United Kingdom general election, against the then prime minister, Boris Johnson, and again at the 2023 by-election that followed Johnson's resignation. He also stood in the London Mayoral elections of 2021 and 2024. In the 2024 general election, Binface stood against the prime minister, Rishi Sunak, in his Richmond and Northallerton constituency. Binface was one of 14 candidates in the 2026 Makerfield by-election, standing against Andy Burnham, the Mayor of Greater Manchester. In an earlier election in 2017, Harvey stood as Lord Buckethead, but was forced to change the character due to a copyright dispute with the American filmmaker Todd Durham, who created Lord Buckethead for his 1984 science fiction film Hyperspace. Harvey has, since that time, used the platform of Binface to promote electoral participation, with the slogan "Make Your Vote Count". Harvey originally stood as an independent, but his affiliation has been given since 2023 as the Count Binface Party.
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