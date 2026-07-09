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Andy Burnham talar på ett museum i Manchester. (Alastair Grant /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Burnham enda namnet när Starmer ska bytas ut

Av Helena Sällström
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Labourpartiet öppnar i dag nomineringarna till partiledarposten efter att premiärminister Keir Starmer meddelat sin avgång.

Allt pekar på att den tidigare Manchesterborgmästaren Andy Burnham blir Starmers efterträdare. I nuläget är han den enda kandidaten.

Burnham väntas tillkännages som ny partiledare nästa vecka och kan vara premiärminister den 20 juli.

Tidsplanen ser annorlunda ut om en annan kandidat skulle utmana Burnham
BBC
Beskedet att Starmer avgår kom i juni efter en lång rad motgångar
TT
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Politiska läget i StorbritannienKeir StarmerAndy BurnhamBrittisk politikStorbritannienEuropa