Burnham enda namnet när Starmer ska bytas ut

Andy Burnham talar på ett museum i Manchester.

Labourpartiet öppnar i dag nomineringarna till partiledarposten efter att premiärminister Keir Starmer meddelat sin avgång.

Allt pekar på att den tidigare Manchesterborgmästaren Andy Burnham blir Starmers efterträdare. I nuläget är han den enda kandidaten.

Burnham väntas tillkännages som ny partiledare nästa vecka och kan vara premiärminister den 20 juli.