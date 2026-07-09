Burnham enda namnet när Starmer ska bytas ut
Labourpartiet öppnar i dag nomineringarna till partiledarposten efter att premiärminister Keir Starmer meddelat sin avgång.
Allt pekar på att den tidigare Manchesterborgmästaren Andy Burnham blir Starmers efterträdare. I nuläget är han den enda kandidaten.
Burnham väntas tillkännages som ny partiledare nästa vecka och kan vara premiärminister den 20 juli.
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