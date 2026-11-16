Under sina första månader som brittisk premiärminister har Andy Burnham lagt mycket tid och energi på att kritisera brexit och försöka närma sig EU. På fredag ska han delta i ett europeiskt toppmöte i syfte att säkra nya avtal om livsmedel, utsläppshandel och ungas rörlighet med EU, rapporterar brittiska medier.

I ett planerat tal i kväll väntas Burnham argumentera för att brexitavtalet blev onödigt hårt, och har resulterat i stora hinder och ekonomiska konsekvenser för brittiska företag.

– Det brexit som vi fick har inte fungerat. Vi har förlorat mer än vi vunnit, väntas premiärministern säga enligt brittiska medier.