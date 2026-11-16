Burnham vill se nya EU-avtal: ”Brexit har inte fungerat”
Under sina första månader som brittisk premiärminister har Andy Burnham lagt mycket tid och energi på att kritisera brexit och försöka närma sig EU. På fredag ska han delta i ett europeiskt toppmöte i syfte att säkra nya avtal om livsmedel, utsläppshandel och ungas rörlighet med EU, rapporterar brittiska medier.
I ett planerat tal i kväll väntas Burnham argumentera för att brexitavtalet blev onödigt hårt, och har resulterat i stora hinder och ekonomiska konsekvenser för brittiska företag.
– Det brexit som vi fick har inte fungerat. Vi har förlorat mer än vi vunnit, väntas premiärministern säga enligt brittiska medier.