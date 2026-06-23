Busch: Jag har bidragit till polariseringen
I sitt Almedalstal berättade KD-ledaren Ebba Busch om ett möte med en ung kille som frågade om hon ville utvisa honom. Hon sa att frågan fick henne att reflektera över sina år vid makten.
I SVT:s Aktuellt svarar hon ja på frågan om huruvida hon känner något ansvar för att han inte känner sig välkommen.
– Det är klart att ord har makt. Ord som kommer från den yttersta statsledningen, i mitt fall en vice statsminister – det är klart att det kan avgöra om det driver upp polarisering och polemik.
Tidöpartierna måste göra upp med att de – genom att trycka ner migrationen – skapat en känsla hos många svenskar med utländsk bakgrund av att de inte hör hemma här, säger Busch.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
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