Busch: Jag har bidragit till polariseringen

I sitt Almedalstal berättade KD-ledaren Ebba Busch om ett möte med en ung kille som frågade om hon ville utvisa honom. Hon sa att frågan fick henne att reflektera över sina år vid makten.

I SVT:s Aktuellt svarar hon ja på frågan om huruvida hon känner något ansvar för att han inte känner sig välkommen.

– Det är klart att ord har makt. Ord som kommer från den yttersta statsledningen, i mitt fall en vice statsminister – det är klart att det kan avgöra om det driver upp polarisering och polemik.

Tidöpartierna måste göra upp med att de – genom att trycka ner migrationen – skapat en känsla hos många svenskar med utländsk bakgrund av att de inte hör hemma här, säger Busch.