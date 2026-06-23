Kritik mot Buschs utspel: ”Sossigt och osolidariskt”

Flera Tidökällor är irriterade över KD-ledaren Ebba Buschs strategi att locka mittenväljare och familjer med höjda barnbidrag, mindre barngrupper och ”en annan form av politiskt ledarskap”, skriver Expressen.

Hon anklagas för att vara ”osolidarisk” och ha gett upp hoppet om en Tidöseger i valet. En Tidökälla kallar partiet ”stressat” och ser fokuset på låg- och medelinkomsttagare som ”sossigt”.

Enligt en annan försöker Busch göra KD attraktivt för samarbete både vänster- och högerut efter valet.

– Busch är inte intresserad av att sitta i opposition, hon vill vara med och styra.