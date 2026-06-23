Busch om att SD ska ansvara för integration: ”Inte i min värld”

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch anser att Tidöpartierna inte har gjort tillräckligt för de invandrare som är oroliga för att de inte är välkomna i Sverige. Det säger hon i en intervju med SvD från Almedalen.

Hon är dessutom kritisk till statsminister Ulf Kristerssons (M) uttalande om att det är naturligt att Sverigedemokraterna får ansvar för migration och integration i en eventuell blågul regering.

Busch menar att den strama migrationspolitiken har varit nödvändig, men att fokus har legat för mycket på att ”alla ska ut”.

– Den diskussionen har vi inte tagit. Och att då få höra att SD är givna som integrationsminister? Nej, inte i min värld. Vi har inte lovat ut några ministerposter.

KD går till val på att stoppa det partiet kallar ”politisk islam” och menar att de som utövar religionen måste anpassa sig till svenska värderingar.