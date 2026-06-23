Busch: Sverige ska bli Europaledande på bistånd
Sverige ska vara Europaledande inom bistånd, säger KD-ledaren Ebba Busch under partiets halvdag i Almedalen enligt TT.
Tidöpartierna har skurit ner på biståndet och övergett enprocentsmålet. Busch säger att hon i och med dagens besked drar en gräns mot Tidökollegorna.
– Är man orolig över väldigt stora migrationsströmmar så kanske man inte vill driva en biståndspolitik som struntar i enorma klimatrelaterade översvämningar, till exempel.
Hon ger inga exakta besked om vilken BNP-andel eller vilka summor hon vill ska gå till biståndet.
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