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Ebba Busch. (Henrik Montgomery/TT)
KD:s halvdag

Busch: Sverige ska bli Europaledande på bistånd

Av Joel Malmén
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Sverige ska vara Europaledande inom bistånd, säger KD-ledaren Ebba Busch under partiets halvdag i Almedalen enligt TT.

Tidöpartierna har skurit ner på biståndet och övergett enprocentsmålet. Busch säger att hon i och med dagens besked drar en gräns mot Tidökollegorna.

– Är man orolig över väldigt stora migrationsströmmar så kanske man inte vill driva en biståndspolitik som struntar i enorma klimatrelaterade översvämningar, till exempel.

Hon ger inga exakta besked om vilken BNP-andel eller vilka summor hon vill ska gå till biståndet.

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KD:s halvdagEbba BuschBiståndspolitikPolitikKristdemokraterna