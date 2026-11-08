(Jonas Gratzer / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Sverigedemokraten Linus Bylund tog plats i riksdagen i samband med höstens val men väljer nu att avsäga sig sin plats för att återgå till tjänsten som Jimmie Åkessons stabschef. Det rapporterar Expressen.

”Det innebär att jag får fortsätta med ett arbete som jag tycker väldigt mycket om”, skriver han i ett inlägg på Facebook.

SD-toppen skriver även att beslutet inte togs lättvindigt.

Bylund satt i riksdagen mellan 2014 och 2018 och har därefter arbetat på partiets kansli.