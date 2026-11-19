C-källa: Lööf har större inflytande än Ringqvist
Den nuvarande C-ledningen med Elisabeth Thand Ringqvist i spetsen är inte tillräckligt stark för att dra partiet högerut. Det säger en källa med lång erfarenhet inifrån partiet till DN.
– Om Annie Lööf skulle säga att nu ska partiet gå högerut, då skulle nog distrikten kunna rösta på det. Hon har fortfarande ett stort inflytande ute i partiet, troligen mer än partistyrelsen.
Källan bedömer att SD-motståndet sitter så djupt i partiet att de flesta tunga distrikten hellre skulle acceptera V i regering än att bli del av en högerregering med SD utanför.
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