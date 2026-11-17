C-ledaren: Fokus på fortsatta förhandlingar
Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist skriver på X att hon välkomnar talman Andreas Norléns besked om förlängning till Ulf Kristersson (M)
”Vårt fulla fokus ligger på fortsatta förhandlingar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet utifrån det totalpaket som Magdalena Andersson överlämnade i fredags”, skriver hon.
En av knäckfrågorna tycks alltjämt vara huruvida Vänsterpartiet ska ingå i regeringen samt hur stort inflytande det ska få i sakpolitiken.
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