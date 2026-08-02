C-topp rasar mot ökad gränskontroll: ”Förstör”

Efter gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta öppnade regeringen för ett stärkt gränsskydd. Det har fått C-toppen Niels Paarup-Petersen att reagera starkt, skriver Sydsvenskan. Han är mycket kritisk till att införa ytterligare kontroller på Öresundsbron.

– Gränskontrollerna är extremt ineffektiva och de förstör hela den regionala trafiken. De hittar inga illegala migranter, de stoppar all pendling och transport, och det kostar miljarder för regionen och för Sverige, säger Paarup-Petersen, som är Centerpartiets migrations- och integrationspolitiska talesperson.

I ett mejl till tidningen skriver Anastasia Sofla, pressekreterare åt migrationsminister Johan Forssell (M), att regeringen inte har fattat något beslut i frågan. Hon menar att utökade kontroller endast är ett exempel på en möjlig åtgärd.