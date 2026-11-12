Det kommer inte att vara acceptabelt för C att sitta i en regering som förhandlar om statsbudgeten med Sverigedemokraterna. Det säger C-toppen Martin Ådahl till Aftonbladet.

– Det är ett av de tydliga kraven vi har på Ulf Kristersson att han inte ska ge Sverigedemokraterna inflytande och samarbete.

SD har sedan valet backat från sitt krav på ministerposter för att stötta en M-ledd regering, men säger att de kommer att kräva förhandlingar i utbyte mot stöd under mandatperioden. Utan SD:s stöd har M, KD, L och C ingen majoritet i riksdagen.