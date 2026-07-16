C: Vindkraft borde kunna kombineras med försvaret

Centerpartiet är kritiskt till att regeringen inte kan balansera Sveriges försvarsförmåga med mer vindkraft, skriver partiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin i ett mejl till Omni.

”Det är tydligt att regeringen inte vill ha havsbaserad vindkraft utan mest känner sig tvingad att ge något enstaka projekt grönt ljus. Man har ju dessutom dödat den ekonomiska möjligheten att bygga genom att slopa utbyggnaden av stamnätet till havs.”

Regeringen ger grönt ljus för två havsbaserade vindkraftsparker och en på land i Piteå. Samtidigt avslås elva ansökningar med påverkad försvarsförmåga som motivering.

Nordin menar att andra länder kan kombinera de båda genom sensorer och radaranläggningar.