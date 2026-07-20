Ledare: Utan stöd är den nya vindkraften bara luft

Flera av dagens ledarsidor fokuserar på regeringens nya tillstånd för två havsbaserade vindkraftsparker. Under mandatperioden har regeringen gett ”betydligt mer rött ljus än grönt” till havsbaserad vindkraft och utan statligt stöd är tillstånden till de nya vindkraftsparkerna ”bara luft”, skriver Sydsvenskans ledarredaktion.

Aftonbladets Markus Alexandersson skriver att det bara är en ”skenmanöver”. Regeringen sa nej till elva vindkraftsparker men fokuserade på dessa två, samtidigt som man säger nej till statligt stöd, vilket gör det omöjligt för branschen att producera.

”När näringslivet efterfrågar mer el och breda politiska lösningar håller Tidögänget för öronen”, skriver Alexandersson.

DN fokuserar på hur Moderaterna storsatsar på valfläsk och med det riskerar att rasera bilden av M som ”lite seriösare” än andra när det gäller den ekonomiska politiken.

”Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson satsar hela kassan på att vända opinionen. Men projektet riskerar partiets goda rykte.”