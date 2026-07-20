ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Klimatminister Romina Pourmokhtari under regeringens sommarfika på Rosenbad. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Vindkraftsdebatten

Ledare: Utan stöd är den nya vindkraften bara luft

Av Louise Cassemar
Publicerad:

Flera av dagens ledarsidor fokuserar på regeringens nya tillstånd för två havsbaserade vindkraftsparker. Under mandatperioden har regeringen gett ”betydligt mer rött ljus än grönt” till havsbaserad vindkraft och utan statligt stöd är tillstånden till de nya vindkraftsparkerna ”bara luft”, skriver Sydsvenskans ledarredaktion.

Aftonbladets Markus Alexandersson skriver att det bara är en ”skenmanöver”. Regeringen sa nej till elva vindkraftsparker men fokuserade på dessa två, samtidigt som man säger nej till statligt stöd, vilket gör det omöjligt för branschen att producera.

”När näringslivet efterfrågar mer el och breda politiska lösningar håller Tidögänget för öronen”, skriver Alexandersson.

DN fokuserar på hur Moderaterna storsatsar på valfläsk och med det riskerar att rasera bilden av M som ”lite seriösare” än andra när det gäller den ekonomiska politiken.

”Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson satsar hela kassan på att vända opinionen. Men projektet riskerar partiets goda rykte.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tidö saboterar Sveriges elbehov
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Just nu tänker Moderaterna mycket kortsiktigt
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Nya bidraget till elbil är ett knasigt lotteri
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Göteborg har också ett Hormuzsund
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Kör i vind, sa regeringen. Vilken blåsning.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

Annons
Överraska med blommor till sommarens firanden – leverans direkt till dörren
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026VindkraftsdebattenLedarsvepetLedareModeraternaKlimat & miljöVindkraft