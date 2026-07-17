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Arkivbilder. (Malin Hoelstad/SvD/TT, Fredrik Sandberg/TT)
Vindkraftsdebatten

Yrkesfiskarna rasar: ”Vart fan ska vi ta vägen?”

Av Hannah Gustafsson
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Yrkesfiskarna Charles Olsson och Håkan Wogenius kritiserar regeringens beslut om att bygga en vindkraftspark i Skagerrak utanför Tanums kommun, skriver Bohusläningen.

– Vi kommer inte att kunna fiska i området. Vart fan ska vi ta vägen?! Det finns ingen plats kvar, säger Olsson.

Wogenius instämmer i att det är ”makalöst” att planerna fortgår.

Några mil söderut är politiker i Lysekil i stället kritiska till att regeringen säger nej till vindkraftsprojektet Mareld som skulle ha legat vid samma kust, rapporterar P4 Väst.

Socialdemokraten John-Olof Johansson menar att det behövs satsningar på alla typer av energikällor för att klara försörjningen i landet. Moderaten Ulf Hanstål säger att det kan vara svårt att säga ja till alla projekt eftersom det kan påverka havsfisket.

Lysekil hoppas på att få kärnkraft till kommunen
radio+text · Sveriges Radio
Vindkraftverken väntas bli 370 meter höga
www.bohuslaningen.se  · Ofta betalvägg
Regeringen ger grönt ljus för vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak, men säger nej till elva projekt
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Boende i Tanums kommun både positiva och negativa till vindkraftspark utanför Grebbestad
tv+text · Sveriges Television
De två vindkraftsparker ska tillsammans leverera upp till 19 terawattimmar
www.sttidningen.se
Länsstyrelsen föreslog att regeringen skulle ge grönt ljus till Mareld (12 juni 2024)
Sveriges Television

Lysekil

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