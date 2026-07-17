Yrkesfiskarna rasar: ”Vart fan ska vi ta vägen?”

Yrkesfiskarna Charles Olsson och Håkan Wogenius kritiserar regeringens beslut om att bygga en vindkraftspark i Skagerrak utanför Tanums kommun, skriver Bohusläningen.

– Vi kommer inte att kunna fiska i området. Vart fan ska vi ta vägen?! Det finns ingen plats kvar, säger Olsson.

Wogenius instämmer i att det är ”makalöst” att planerna fortgår.

Några mil söderut är politiker i Lysekil i stället kritiska till att regeringen säger nej till vindkraftsprojektet Mareld som skulle ha legat vid samma kust, rapporterar P4 Väst.

Socialdemokraten John-Olof Johansson menar att det behövs satsningar på alla typer av energikällor för att klara försörjningen i landet. Moderaten Ulf Hanstål säger att det kan vara svårt att säga ja till alla projekt eftersom det kan påverka havsfisket.