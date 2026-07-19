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De 48 havsbaserade vindkraftverken i Öresund i mars 2025. (Johan Nilsson / TT)
KlimathotetVindkraftsdebatten

Centern vill öppna snabbspår för stoppade vindkraftsparker

Av Marcus Lindén
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Sverige blir det enda landet runt Östersjön som inte klarar av att förena försvarsintresset med en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft, skriver Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin i Expressen.

I veckan godkände regeringen två vindkraftsparker, men sa samtidigt nej till elva andra med hänvisning till Försvarsmaktens behov. Nordin ser det som en ”falsk motsättning” och tycker bara att det bevisar regeringens motstånd mot kraftslaget.

Enligt Nordin finns många tekniska lösningar att ta till och Centern vill nu öppna ett snabbspår för de stoppade projekten. Det innebär inte ett automatiskt ja, men en chans till omvärdering utan att behöva genomgå hela miljöprövningen igen.

”Sluta låtsas att valet står mellan Sveriges säkerhet och havsbaserad vindkraft. Ett land som Sverige både kan och måste klara av båda.”

C: Vindkraft i havet hotar faktiskt inte försvaret
debatt · Expressen

Om debattören

Rickard Nordin (C), energi- och klimatpolitisk talesperson

Läs mer (16 juli)

Regeringen godkänner två havsbaserade vindkraftsparker
Sveriges Television
Regeringen säger samtidigt nej till elva vindkraftsparker till havs
Sveriges Radio
Nya beslut om havsbaserad vindkraft
www.regeringen.se
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