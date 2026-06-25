Cate Blanchett lanserar verktyg för AI-samtycke
Skådespelaren Cate Blanchett har lanserat ett kostnadsfritt digitalt register där människor kan ange hur deras namn, bild och röst får användas av AI-system, rapporterar AFP. Man kan ange tre nivåer: tillåtet, tillåtet med villkor eller förbjudet.
Verktyget har utvecklats av den ideella organisationen RSL Media, som medgrundats av Blanchett. På tisdagen presenterade skådespelaren det i EU-parlamentet i Bryssel.
EU-parlamentarikern Eva Maydell, en av huvudförhandlarna bakom unionens AI-förordning, beskriver registret som ett sätt att göra rättigheter tydliga.
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