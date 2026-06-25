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Cate Blanchett, arkivbild. (Kin Cheung / AP)
Utvecklingen av AI

Cate Blanchett lanserar verktyg för AI-samtycke

Av Helena Sällström
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Skådespelaren Cate Blanchett har lanserat ett kostnadsfritt digitalt register där människor kan ange hur deras namn, bild och röst får användas av AI-system, rapporterar AFP. Man kan ange tre nivåer: tillåtet, tillåtet med villkor eller förbjudet.

Verktyget har utvecklats av den ideella organisationen RSL Media, som medgrundats av Blanchett. På tisdagen presenterade skådespelaren det i EU-parlamentet i Bryssel.

EU-parlamentarikern Eva Maydell, en av huvudförhandlarna bakom unionens AI-förordning, beskriver registret som ett sätt att göra rättigheter tydliga.

Även regissören Steven Soderbergh deltog vid lanseringen
AFP  · Ofta betalvägg
Blanchett: ”Det här är inte teknikfientligt”
www.brusselstimes.com
Enligt upplägget behandlas din identitet som egendom och du kan välja hur licensen ska användas
thenextweb.com
Organisationen arbetar med att bygga samtyckesverktyg relaterade till AI-användning
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
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